MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Haberler » Güncel » MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI - Haber

MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

12.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:15
MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et