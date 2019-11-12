MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2)
5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.
12.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:04
5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.
Kaynak: DHA