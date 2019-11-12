MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor
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MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.

12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:21
MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA
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