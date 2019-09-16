Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi

Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

16.09.2019 15:38
Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


Kaynak: DHA
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