Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
16.09.2019 15:38
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: DHA