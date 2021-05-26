MSB: "5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi"
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MSB: "5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

- MSB: "5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde yer alan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı.

- MSB: "5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde yer alan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan'a teslim edilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hakkında yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar Can Azerbaycan'a hayırlı olsun. Tek millet iki devlet" ifadeleri kullanıldı.

MSB: '5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi'
MSB: '5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi'
MSB: '5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi'
MSB: '5 adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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