TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi'nce (ASFAT) üretilen 5 mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi'nce (ASFAT) üretilen 5 mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Bağlı kuruluşumuz ASFAT tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun denildi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MAYIN TEMİZLEME ARAÇLARI, AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:59:26. #1.16#

title