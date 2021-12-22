MSB: "49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi" - Haberler
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MSB: "49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu'nun Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından başarıyla icra edildiğini bildirdi.

KAYSERİ (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu'nun Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız aziz vatanımızın semalarında. Her zaman ve her yerde olduğu gibi. 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi

MSB: 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi

MSB: 49'uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi

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