MSB: "49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi" - Haberler
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MSB: "49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildiğini bildirdi.

KONYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca, '49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu' Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin katılımıyla icra edildi" denildi. - ANKARA

MSB: 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi

MSB: 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi

MSB: 49'uncu Dönem KBRN Sivil Savunma Kursu icra edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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