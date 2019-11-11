MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

11.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

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ANKARA, -

Kaynak: DHA