MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı