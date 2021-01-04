MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

04.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:50
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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