MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:50
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı