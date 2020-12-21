MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:29
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:30:25. #1.14#
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