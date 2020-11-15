MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:59
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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