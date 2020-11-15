MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:59
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı