MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:10
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA