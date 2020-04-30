MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:05

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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