MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA