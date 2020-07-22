MSB: 4 PKK'lı terörist Silopi'de teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
22.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:13
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA