MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

08.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:07
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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