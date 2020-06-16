MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
16.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:21
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.
Kaynak: DHA