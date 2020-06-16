MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

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Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA