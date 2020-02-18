MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:08
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi. 

ANKARA,


Kaynak: DHA
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