MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu
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MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | 3. Sayfa

MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutulan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutulan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı."

MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu
MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu
MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu
MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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