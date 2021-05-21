MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu

MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutulan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB, 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutulan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli