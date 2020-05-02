MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
02.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:50
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.ANKARA,
Kaynak: DHA