MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA