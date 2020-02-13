MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Haber

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

13.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:39
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler