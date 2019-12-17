MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Haber

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

17.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:37
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin 'in Nusaybin ve 'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler