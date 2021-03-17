MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Buna göre, saldırı hazırlığındaki teröristler bölgede görev yapan İHA'lar tarafından tespit edildi. Sonrasında komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sağlanan sıcak temas sonucu 'Hakim Serhat', 'Cudi Halep' ve 'Ruken Afrin' kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 3 tüfek, 2 Rus menşeli antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 el bombası ile çeşitli mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı