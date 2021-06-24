MSB:  3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB:  3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB:  3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB:  3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB:  3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:32:47. #1.15#

title