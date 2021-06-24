MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı