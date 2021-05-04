MSB: 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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MSB: 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB: 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi" denildi.

ANKARA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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