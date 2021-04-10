MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde Komandolar tarafından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı