MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı