MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı