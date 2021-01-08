MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:37
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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