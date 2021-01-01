MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

01.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:49
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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