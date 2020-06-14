MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA