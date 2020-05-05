MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
05.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:02
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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ANKARA, -
Kaynak: DHA