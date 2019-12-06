MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

06.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:44
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
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