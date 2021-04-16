MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
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MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - Adem Aslan/İHA)

MSB: '3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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