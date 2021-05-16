MSB 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi denildi.

MSB 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
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