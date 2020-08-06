MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:29
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: DHA