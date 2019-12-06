MSB: "3 PKK'lı terörist daha Silopi'de teslim oldu"
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MSB: "3 PKK'lı terörist daha Silopi'de teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

06.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:20
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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