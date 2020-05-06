MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi
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MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi

MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi
06.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:09

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3 bakanlık çalışanının koronavirüsü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3 bakanlık çalışanının koronavirüsü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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