MSB: 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı.
12.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:58
Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA