MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:24
MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA

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