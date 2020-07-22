MSB: 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı.
22.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolu'nda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA