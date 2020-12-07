MSB: Jandarma ve Deniz Kuvvetleri'nde sevk tarihleri ertelendi
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MSB: Jandarma ve Deniz Kuvvetleri'nde sevk tarihleri ertelendi

07.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:57
MSB: Jandarma ve Deniz Kuvvetleri'nde sevk tarihleri ertelendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk tarihlerindeki değişiklikle ilgili açıklama yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk tarihlerindeki değişiklikle ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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