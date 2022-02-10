MSB: "2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır. - Haberler
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MSB: "2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır.

MSB: "2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ocak ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 12'si FETÖ mensubu olmak üzere 28'i teröristtir. 33 bin 397 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ocak, İran, 3. Sayfa, Haberler

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