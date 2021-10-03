MSB: "2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, bin 562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Eylül ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA

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