MSB: "2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki Adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir." - ANKARA

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