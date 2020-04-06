MSB: "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan...
MSB: "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:01
MSB: "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA