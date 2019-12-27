27.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA