MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,...
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MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,...

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur.

27.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07
MSB:

MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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